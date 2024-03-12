Общество 12 марта 2024, 17:04 НR-эксперт Никольская назвала женщин в возрасте 35-45 самыми востребованными специалистами

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Руководители охотнее берут на работу женщин в возрасте от 35 до 45 лет. Об этом Pravda.Ru рассказала владелица агентства по подбору руководителей Fresh Executive Search Виктория Никольская.

По ее словам, в этом возрасте люди уже имеют достаточный опыт и состоялись, как специалисты. Кроме того, предпочтение отдается женщинам, потому что они более многозадачные и способны справляться с большим объемом разной информации.

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«Многорукий Шива — вот такой образ у меня рождается. Сейчас общество действительно очень много требует от женщин. Современная женщина — это женщина, которая преуспела во всех сферах: в бизнесе, семье и хобби», — подчеркнула эксперт.

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