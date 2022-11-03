Новым жителем филиала Московского зоопарка стал камышовый кот | 360°

Общество 03 ноября 2022, 11:38 Новым жителем филиала Московского зоопарка стал камышовый кот

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В филиале Московского зоопарка «Зоосада в вотчине Деда Мороза», который находится под Великим Устюгом, поселился камышовый кот. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Новый житель станет парой для камышовой кошки Холли, которая приехала в зоопарк этим летом.

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По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, для пары уже готовят специальный вольер.

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«Пока он живет отдельно, но в скором времени самец и самка будут жить вместе в специально подготовленном для них вольере», — отметила Акулова.

Посетители Зоосада уже сейчас имеют возможность посмотреть на нового жителя, который занесен в Красную книгу как редкий и охраняемый вид.