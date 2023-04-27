Общество 27 апреля 2023, 15:10 Новым регионам России утвердили план развития Премьер-министр Мишустин утвердил долгосрочную программу развития новых регионов России РИА «Новости»

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Правительство России разработало программу развития Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил на заседании кабмина, что благодаря поддержке в них перезапустят основные отрасли экономики.

Долгосрочная программа социально-экономического развития, по его словам, поможет новым регионам интегрироваться в правовое, образовательное и экономическое пространство России.

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Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил в течение восьми лет вывести их показатели на общероссийский уровень. Кабмин уже разработал и утвердил программу, принял для ее реализации ряд законодательных актов.

«Планируем перезапустить работу ключевых отраслей, предприятий, восстановить производственные фонды», — сказал премьер.

Он отметил, что впереди предстоит еще много работы. В новых регионах придется заново выстроить системы здравоохранения, соцзащиты, образования, спорта и культуры.

Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года.