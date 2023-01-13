Общество 13 января 2023, 09:49 Новым регионам России предложили выставить претензии Украине Предстатвитель Крыма Константинов: новым регионам надо выставить претензии Украине РИА «Новости»

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Новым регионам России следует выставить претензии Украине по восстановлению инфраструктуры, которая оказалась разрушена в результате терактов и обстрелов. Такое мнение в комментарии РИА «Новости» высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Считаю, что новые субъекты имеют полное право на это и должны сформировать претензии Украине. Они могут рассчитывать на любую помощь с нашей стороны. Хотя эти претензии надо будет предъявлять Западу, Украины уже не будет», — сказал он.

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Власти Крыма уже подготовили иск к Украине по поводу водной блокады полуострова и понесенному из этого регионом ущерба. При этом продолжается подсчет ущерба, который киевский режим нанес транспортной и энергетической блокадами полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. ЛНР, ДНР Запорожская и Херсонская области стали частью РФ после голосования жителей в 2022 году.

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