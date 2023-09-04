04 сентября 2023, 07:47
Новым лицом Альфа-банка вместо Урганта станет Баста
Рэпер Баста станет новым амбассадором Альфа-банка вместо ведущего Ивана Урганта
Альфа-банк сделал рэпера Василия Вакуленко (Баста) своим новым амбассадором. Об этом сообщил представитель финансовой организации в комментарии РБК.
Музыкант уже долгое время сотрудничает с банком как предприниматель и клиент.
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«Героем большой имиджевой кампании стал Баста. Он давний друг „Альфы“, нас объединяет дух предпринимательства и свободы», — заявил директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка Алексей Гиязов.
Телеведущий Иван Ургант был амбассадором Альфа-банка с 2020 года. Представитель банка отметил, что компания дружит с шоуменом и сотрудничает в различных творческих проектах.Интересно, что в 2019 году Вакуленко стал амбассадором банка «Открытие». Однако финансовую организацию в 2022-м присоединили к ВТБ.
Иван Ургант перестал выходить в эфир Первого канала со своим шоу «Вечерний Ургант» с конца февраля 2022 года. Ведущий позже говорил, что вернется к работе над программой, но в новом сезоне «Вечернего Урганта» по-прежнему нет в сетке вещания.
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