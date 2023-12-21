Общество 21 декабря 2023, 03:33 Новым гражданам России вместе с паспортами выдали повестки Новые граждане РФ получили повестки вместе с паспортами в Петербурге РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге процедуру получения российского гражданства совместили с постановкой новых граждан на воинский учет. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По сообщению ведомства, российское гражданство получили 11 мужчин, приехавших из стран ближнего зарубежья. На торжественной церемонии новые граждане РФ принесли присягу, поклялись соблюдать российскую Конституцию и законодательство, права и свободы граждан, уважать культуру, историю и традиции. Кроме того, мужчины пообещали защищать свободу и независимость России.

Реклама

«На этой ноте присутствующие на церемонии представители военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области при участии руководства военного следственного отдела СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону вручили присягнувшим гражданам повестки о постановке на воинский учет», — рассказали в МВД.

Ранее суд в Челябинске лишил российского гражданства двух бывших мигрантов за уклонение от армии. Новоявленные россияне в 21 и 24 лет после получения российских паспортов были обязаны в течение двух недель встать на воинский учет, но не сделали этого.