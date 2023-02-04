Общество 04 февраля 2023, 22:38 Новым главой Совета Союза добровольцев Донбасса стал Константин Малофеев Учредитель телеканала «Царьград» Малофеев возглавил Совета Союза добровольцев Донбасса РИА «Новости»

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Константин Малофеев возглавил Высший Совет Союза добровольцев Донбасса. Об этом сообщил телеканал «Царьград». Малофеев является учредителем этого СМИ.

Малофеев принял предложение стать главой Совета на восьмом съезде Союза добровольцев. На мероприятии присутствовали депутаты Госдумы, командиры батальонов БАРС и другие.

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«И я лично с честью и гордостью принимаю предложение <…> стать председателем Высшего Совета Союза добровольцев Донбасса. И обещаю вас не подвести», — сказал он.

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Малофеев заявил, что бои с Вооруженными силами Украины нужно довести до победного конца и завершить все в Киеве. Он отметил, что в 2014 году отошел от дел из-за несогласия с Минскими соглашениями, но «жизнь показала, что это была ошибка». Малофеев не прекращал передавать гуманитарную помощь в Донбасс. Все это время он поддерживал и содержал российских военных.

Его в числе первых внесли в санкционный список США за поддержку Донбасса. Также Штаты перевели на нужды киевского режима свыше пяти миллионов долларов, конфискованных у Малофеева.