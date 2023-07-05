Общество 05 июля 2023, 14:26 Новым гендиректором ТАСС стал Андрей Кондрашов Правительство назначило генеральным директором ТАСС Андрея Кондрашова РИА «Новости»

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Журналист ВГТРК Андрей Кондрашов занял пост генерального директора информационного агентства ТАСС. Распоряжение о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Назначить Кондрашова Андрея Игоревича генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия „Информационное телеграфное агентство России“ (ИТАР-ТАСС)», — отметили в тексте распоряжения.

Журналист ВГТРК Андрей Кондрашов занял пост генерального директора информационного агентства ТАСС. Постановление о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Бывший генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов покинул пост по собственному желанию после почти 11 лет работы.

Андрей Кондрашов работал на ВГТРК с 1992 года. Он был корреспондентом и ведущим новостей. После стал руководителем дирекции программы «Вести», откуда перешел на должность заместителя генерального директора холдинга и отвечал за информационное направление.

Также он автор документальных фильмов «Крым. Путь на Родину», посвященного референдуму на полуострове, и «Путин» — о жизни президента России.