05 июля 2023, 14:26
Новым гендиректором ТАСС стал Андрей Кондрашов
Правительство назначило генеральным директором ТАСС Андрея Кондрашова
Журналист ВГТРК Андрей Кондрашов занял пост генерального директора информационного агентства ТАСС. Распоряжение о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.
«Назначить Кондрашова Андрея Игоревича генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия „Информационное телеграфное агентство России“ (ИТАР-ТАСС)», — отметили в тексте распоряжения.
Журналист ВГТРК Андрей Кондрашов занял пост генерального директора информационного агентства ТАСС. Постановление о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Бывший генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов покинул пост по собственному желанию после почти 11 лет работы.
Андрей Кондрашов работал на ВГТРК с 1992 года. Он был корреспондентом и ведущим новостей. После стал руководителем дирекции программы «Вести», откуда перешел на должность заместителя генерального директора холдинга и отвечал за информационное направление.
Также он автор документальных фильмов «Крым. Путь на Родину», посвященного референдуму на полуострове, и «Путин» — о жизни президента России.
Журналистика
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