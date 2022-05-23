Новым гендиректором «АвтоВАЗа» стал экс-глава Минтранса Максим Соколов

Экс-министр транспорта и бывший вице-губернатора Санкт-Петербурга Максим Соколов занял пост генерального директора «АвтоВАЗа». Новый пост он занял с 23 мая.

Решение о назначении единогласно приняли совет директоров АО «АвтоВАЗ» и госкорпорация «Ростех». Предшественником Соколова на этой этой должности был Николай Мор. Он возглавлял компанию с июня 2021 года, написало РИА «Новости».

Соколов отметил, что первоочередной своей задачей сейчас видит сохранение трудового коллектива предприятия, а также выполнение социальных обязательств перед работниками. Он подчеркнул, что «АвтоВАЗ» будет развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение.

Одной из важных целей, по его словам, в настоящее время является развитие базы отечественных поставщиков. Значительное их число расположено в Самарской области и Приволжском федеральном округе.

«Бренд Lada продолжит развиваться и радовать своих поклонников новыми автомобилями», — заверил новый гендиректор «АвтоВАЗа».