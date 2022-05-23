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    23 мая 2022, 13:57

    Новым гендиректором «АвтоВАЗа» стал экс-глава Минтранса Максим Соколов

    Экс-глава Минтранса Максим Соколов возглавил «АвтоВАЗ»

    Ольга Назаркина

    Экс-министр транспорта и бывший вице-губернатора Санкт-Петербурга Максим Соколов занял пост генерального директора «АвтоВАЗа». Новый пост он занял с 23 мая.

    Решение о назначении единогласно приняли совет директоров АО «АвтоВАЗ» и госкорпорация «Ростех». Предшественником Соколова на этой этой должности был Николай Мор. Он возглавлял компанию с июня 2021 года, написало РИА «Новости».

    Соколов отметил, что первоочередной своей задачей сейчас видит сохранение трудового коллектива предприятия, а также выполнение социальных обязательств перед работниками. Он подчеркнул, что «АвтоВАЗ» будет развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение.

    Одной из важных целей, по его словам, в настоящее время является развитие базы отечественных поставщиков. Значительное их число расположено в Самарской области и Приволжском федеральном округе.

    «Бренд Lada продолжит развиваться и радовать своих поклонников новыми автомобилями», — заверил новый гендиректор «АвтоВАЗа».