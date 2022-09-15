Новый зоопарк появится в Тюменской области | 360°

Общество 15 сентября 2022, 13:57 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Новый зоопарк появится в Тюменской области

Читать 360tv в

Директор «Тюменского Зоопарка» Олег Погудин заявил, что в регионе откроется новый зоопарк. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«В настоящий момент строится новый зоопарк, планируется расширение. Осуществляется строительство новых сооружений для содержания животных», — рассказал он.

Реклама

Также Погулин уточнил, что часть животных из старого зоопарка переедет в новый. Его открытие запланировано на осень, но точное число пока неизвестно.

Реклама

0 0 0 0 0 0