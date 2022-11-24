Общество 24 ноября 2022, 04:48 Новый зоопарк появится в Перми

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В Перми в конце следующего года откроют новый зоопарк. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В региональном Минстрое предупредили, что сроки открытия могут сдвинуться из-за процедур, которые проводят после окончания строительных работ. При этом дополнительное время может понадобиться для адаптации новых обитателей.

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В действующем городском зоопарке содержится 324 вида животных. Каждый год его посещают порядка 300 тысяч человек.

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