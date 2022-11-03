Новый жилой комплекс появится в Сормовском районе Нижегородской области | 360°

Общество 03 ноября 2022, 16:18 Новый жилой комплекс появится в Сормовском районе Нижегородской области

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В Сормовском районе Нижегородской области возведут новый жилой комплекс, состоящий из двух 12-этажных домов. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу девелопера «Столица Нижний».

Помимо жилых комплексов, на участке появятся детские и спортивные площадки, а также парк на 287 мест. Возле домов проложат пешеходную зону и велодорожки шириной 1,5 метра.

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Строительство жилого комплекса должно начаться в 2023 году.

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