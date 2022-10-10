Новый жилой комплекс появится на месте «Севкабеля» в Петербурге | 360°

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Новый жилой комплекс появится на месте «Севкабеля» в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на месте бывшего завода «Севкабель» появится новый жилой комплекс. Соответствующее разрешение было выдано Госстройнадзором. Об этом написал «Деловой Петербург».

В комплекс войдут два девятиэтажных дома, рассчитанных на 880 квартир. Всего планируется застроить 10,2 гектара, сообщило АБН.

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На месте бывшего завода построят шесть домов, коммерческие помещения, паркинги, детские сады и школу. Продажи квартир должны начаться в феврале-марте 2023 года.

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