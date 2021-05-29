Новый железнодорожный вокзал впервые за 100 лет открыли в Москве

Новый железнодорожный вокзал Восточный для поездов дальнего следования открыли в Москве. В церемонии приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

Вокзал объединит Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК. Этот крупный транспортно-пересадочный узел даст возможность приезжающим в Москву пассажирам быстрее добираться до мест назначения.

Помимо этого, он разгрузит центр столицы и участок на Каланчевско-Курском направлении, который теперь будет пропускать больше поездов, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал», — сказал Собянин.

Белозеров отметил, что на вокзале установлены новые кассы с бесконтактным использованием всех элементов. Здесь также будут работать бактерицидные приспособления для обеззараживания эскалаторов. Предусмотрены и специальные приспособления для ароматизации воздуха. Отдельно он обратил внимание, что на вокзале есть вся необходимая инфраструктура для маломобильных граждан.

После открытия вокзала Восточный пассажиропоток ТПУ «Черкизово» вырастет до 75 тысяч пассажиров в сутки.