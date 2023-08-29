Общество 29 августа 2023, 04:48 Новый завод по производству военных дронов появится в России — СМИ РИА «Новости»: завод по производству военных дронов появится в Ростове-на-Дону Pxhere

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Российский разработчик и производитель военных дронов «Робоавиа» планирует открыть новый завод в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил руководитель московского представительства компании Валентин Киселев в разговоре с РИА «Новости».

По его словам, на сегодняшний день производство компании в Симферополе может выпускать до 16 дронов в месяц.

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«Мы планируем расширение — открыть завод в Ростове-на-Дону, где будет ежемесячно производиться около 48 бортов», — отметил Киселев.

Он отметил, что «Робоавиа» была создана в Симферополе в 2022 году и является частной компанией. Финансовую поддержку, по словам Киселева, оказало правительство Крыма, которое закупило беспилотники для спонсируемых им подразделений.

Ранее стало известно, что омский завод смазочных материалов запустит полный цикл производства отечественных синтетических масел для автомобильной техники и промышленного оборудования. Благодаря этому удастся заменить базовые импортные масла созданными полностью на российской основе смазочными материалами.