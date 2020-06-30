Новый завод Hyundai начали строить в Петербурге

Завод строят на Левашовском шоссе, там планируют создавать двигатели для машин.

Проект реализуются в рамках специального инвестиционного контракта, вложения составят 13,1 миллиарда рублей. На новом заводе будет создано более 500 новых рабочих мест. Пробный запуск ожидается в первом квартале 2021 года, а в октябре 2021 года начнется массовое производство.