Новый завод Hyundai начали строить в Петербурге
В Санкт-Петербурге началось строительство нового российского завода ООО «Хендэ ВИА Рус» по производству двигателей компании Hyundai. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Завод строят на Левашовском шоссе, там планируют создавать двигатели для машин.
Проект реализуются в рамках специального инвестиционного контракта, вложения составят 13,1 миллиарда рублей. На новом заводе будет создано более 500 новых рабочих мест. Пробный запуск ожидается в первом квартале 2021 года, а в октябре 2021 года начнется массовое производство.