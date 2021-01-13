Новый заместитель мэра появился во Владивостоке после скандала с гранитными скамейками

Новым замглавы администрации Владивостока стал Николай Зайцев. Он сменит на этом посту Сергея Русских, который осенью 2020 года оказался в центре скандала из-за поставленных в центре города гранитных скамеек.

Информация об этом появилась на сайте мэрии Владивостока.

«С сегодняшнего дня, 13 января, в администрации Владивостока приступил к своим обязанностям новый заместитель главы администрации — начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев», — сказано в сообщении пресс-службы города. Его процитировало РИА «Новости».

Осенью 2020 года в центре города установили десять гранитных лавочек, вазоны и урны. Местным жителям они не понравились. Люди посчитали эти предметы более уместными для кладбища.

Горожане даже принесли к новой компании гвоздики, похоронные венки и табличку «Здравый смысл (1860-2020), помним, скорбим» Прокуратура провели проверку исполнения законодательства о контрактной системе при закупке скамеек. Глава Приморья Олег Кожемяко заявили, что ответственных за установку лавочек нужно наказать и даже уволить.

Вскоре лавочки и другие предметы с площади убрали, а заместителя главы администрации Владивостока освободили от должности.