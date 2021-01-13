Новый заместитель мэра появился во Владивостоке после скандала с гранитными скамейками
Информация об этом появилась на сайте мэрии Владивостока.
«С сегодняшнего дня, 13 января, в администрации Владивостока приступил к своим обязанностям новый заместитель главы администрации — начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев», — сказано в сообщении пресс-службы города. Его процитировало РИА «Новости».
Осенью 2020 года в центре города установили десять гранитных лавочек, вазоны и урны. Местным жителям они не понравились. Люди посчитали эти предметы более уместными для кладбища.
Горожане даже принесли к новой компании гвоздики, похоронные венки и табличку «Здравый смысл (1860-2020), помним, скорбим» Прокуратура провели проверку исполнения законодательства о контрактной системе при закупке скамеек. Глава Приморья Олег Кожемяко заявили, что ответственных за установку лавочек нужно наказать и даже уволить.
Вскоре лавочки и другие предметы с площади убрали, а заместителя главы администрации Владивостока освободили от должности.