Новый закон запретит продавать собак и кошек на птичьих рынках | 360°

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Новый закон запретит продавать собак и кошек на птичьих рынках

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Госдума 28 сентября приняла закон, который обязывает кабмин утверждать требования к содержанию животных в местах, предназначенных для их продажи. Это значит, что продавать кошек и собак на птичьих рынках, а также в зоомагазинах с ненадлежащими условиями скоро будет нельзя, написала «Парламентская газета».

Сейчас, чтобы продавать животных в магазинах или на рынках, не нужно получать никаких разрешений. Это приводит к систематическому жестокому обращению с животными, отметил автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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«На заднем дворе каждого птичьего рынка — исключений не существует — есть кладбище, братская могила, куда сваливают трупы тех, кому не повезло и кто просто не дожил до продажи», — рассказал депутат.

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Необходимо запретить продажу животных в условиях, где они содержатся в тесных клетках и не получают должного ухода и ветеринарной помощи.

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