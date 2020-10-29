Новый закон о закупках лекарств предложили создать в Госдуме

Отмечается, что государственные и бюджетные организации закупают препараты в рамках закона о госзакупках. При этом зачастую его нормы не позволяют закупать инновационные лекарства. Конкурентность и экономия — это главные критерии эффективности закупки по данному закону.

«Но в последние годы все чаще мы сталкиваемся с ситуациями, когда эти критерии не работают. Например, когда речь идет об инновационном препарате, когда нет аналогов лекарства, когда его производит единственная компания», — обратил внимание парламентарий.

Исходя из этого и возникло предложение проработать новые механизмы госзакупок медикаментов.