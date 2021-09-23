Новый закон о миграции начали разрабатывать в России

В России готовят новый закон о миграции, который коснется вопросов въезда, нахождения в стране и работы иностранцев. Об этом рассказал замначальника ГУ по вопросам миграции МВД Кирилл Адзинов, сообщило РИА «Новости».

Новый закон, по словам Адзинова, кардинально поменяет миграционные правила и повлечет отмену ряда актов, действующих сейчас. Закон может вступить в силу в 2024 году. Останется два вида въезда в страну — визовый и безвизовый.

Иностранцам планируют выдавать единый документ, который заменит все нынешние. Кроме того, в законе закрепят правила оказания медицинской помощи мигрантам в рамках ОМС и порядок получения медицинских виз.

Ранее в Госдуме предлагали обязать мигрантов сдавать биометрию для доступа к услугам российских банков. Такие меры позволят сократить количество махинаций, когда злоумышленники регистрируют на мигрантов счета для перевода денег, сообщала газета «Известия».

Также сообщалось о работе над новым приложением, которое поможет мигрантам в России оформить необходимые документы.