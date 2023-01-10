Общество 10 января 2023, 05:52 Новый «закон Димы Яковлева» захотели принять в России Госдума рассмотрит законопроект о запрете усыновления детей-сирот в недружественные страны freepik

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Госдума 24 января рассмотрит законопроект о запрете усыновления и опекунства детей-сирот гражданами недружественных стран. Инициаторами стали депутаты четырех фракций, они считают, что российские дети могут оказаться в незащищенном положении, так как многие государства прекратили с РФ контакты по многим направлениям. Об этом сообщили «Известия».

«Уже многие годы коллективный Запад подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности. Передача наших детей на воспитание в недружественные страны — удар по будущему нации», — говорится в пояснительной записке.

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Передача ребенка-сироты на воспитание гражданам недружественных стран не соответствует интересам России, указали авторы инициативы. Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что выращенные в условиях русофобии российские дети вряд ли захотят получить паспорт РФ. В нынешней ситуации отдавать детей в недружественные государства «просто преступно».

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Депутаты Госдумы предложили запретить усыновление и опеку над российскими детьми для граждан из недружественных стран в начале августа прошлого года. Россияне поддержали предложение, больше половины проголосовали за запрет на усыновление для иностранцев.