Новый заболевший коронавирусом прибыл из Швейцарии в Киров
Медики взяли анализ на коронавирус у жителя Кирова. Тест-система показала вероятность заболевания. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
По информации «Русской планеты», мужчина недавно вернулся из поездки в Швейцарию «на чартерном рейсе, а затем приехал в Киров на поезде в СВ».
«В настоящее время пациент находится в специальном изолированном боксе инфекционной клинической больницы города Кирова. Все контактные лица отрабатываются. Анализы мужчины отправлены в референсную лабораторию для подтверждения диагноза», — уточнили в пресс-службе.
Ранее в инфекционной больнице Москвы скончалась пожилая женщина. У нее диагностировали коронавирус, однако причиной смерти стала не инфекция.