Новый заболевший коронавирусом прибыл из Швейцарии в Киров

По информации «Русской планеты», мужчина недавно вернулся из поездки в Швейцарию «на чартерном рейсе, а затем приехал в Киров на поезде в СВ».

«В настоящее время пациент находится в специальном изолированном боксе инфекционной клинической больницы города Кирова. Все контактные лица отрабатываются. Анализы мужчины отправлены в референсную лабораторию для подтверждения диагноза», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в инфекционной больнице Москвы скончалась пожилая женщина. У нее диагностировали коронавирус, однако причиной смерти стала не инфекция.