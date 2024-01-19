Общество 19 января 2024, 20:07 Новый выпуск «Большой викторины» стартовал в Москве Москвичи проверят свои знания о катках в новом выпуске «Большой викторины» РИА «Новости»

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Второй выпуск нового сезона «Большая викторина» открыли в рамках проекта «Активный гражданин». Жителям столицы предстоит ответить на восемь вопросов об истории катков и любимого зимнего вида спорта. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Вопросы будут разные. Например, участникам предложат подумать, в честь какого легендарного хоккеиста назвали каток в сквере вдоль улицы Академика Лисицына. Подсказка, как правило, кроется в самом задании.

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Помимо этого, горожанам предстоит выяснить, как называется каток в Парке Горького, какой каток с естественным льдом в Москве самый старый, а еще угадать название элемента фигурного катания для начинающих.

За каждый правильный ответ можно получить пять баллов. Их начислят после окончания викторины. Максимально можно набрать 40 баллов.

«Московские сезоны» также продолжат проводить тренировки на катках до конца зимы.