Новый возбудитель коклюша нашли в России

Впервые в России ученые выявили новый возбудитель заболевания, схожий с коклюшем. Последние 10 лет его находили во многих странах мира.

Бактерия-возбудитель называется Bordetella holmesii. Она вызывает те же симптомы, что и известный возбудитель коклюша Bordetella pertussis, но болезнь протекает легче. Об этом сообщили «Известиям» специалисты Роспотребнадзора.

Специалисты отметили, что бактерии не происходят одна от другой, но произошли они от общего предка.

«С помощью тест-системы были обследованы дети и взрослые с подозрением на коклюш. Было проведено обследование и клиническое наблюдение за 290 пациентами. Выяснилось, что в 2,3% заболевание вызвано именно B. holmesii. Примерно в половине всех случаев была обнаружена B. pertussis. Сочетанная инфекция, вызванная B. pertussis и B. holmesii, была зарегистрирована у 0,8% пациентов. Симптоматика у остальных заболевших была вызвана другими патогенами», — рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она отметила, что исследования бактерии продолжаются, при необходимости в вакцину от коклюша будут внесены новые компоненты.

С бактерией Bordetella holmesii уже много лет сталкивались другие страны, но в России ее обнаружили впервые. Коклюш, вызванный этой бактерией, протекает легче, а его длительность составляет 80 дней.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в России на 40% увеличилось число заболевших коклюшем.