Общество 02 февраля 2023, 10:54 Новый водовод в Донецке запустят в течение нескольких дней Минобороны России: военно-строительный комплекс завершил возведение водовода в Донбассе РИА «Новости»

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Военные строители закончили новый водовод для снабжения жителей Донецка. Его проложили от скважин у поселка Кипучая Криница до водозаборного узла «Южный» в столице ДНР, рассказало Минобороны России.

Проект поручили военно-строительному комплексу министерства. За четыре месяца специалисты проложили 36 километров трубопровода, запустили насосные и трансформаторные подстанции. Обустройство скважин продолжили, пусконаладочные работы займут еще несколько дней — вода потечет только после того, как заполнят резервуары, промоют и продезинфицируют коммуникации.

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Новый водовод сможет перекачивать до семи тысяч кубометров воды в сутки, и в Донецке частично решат проблему водоснабжения. Новые трубы соединили скважины поселка Кипучая Криница с водозаборным узлом «Южный», а после его запуска военные займутся другим проектом — строительством водовода от водозабора «Шевченковский» в Докучаевском районе.

Жителям Донецка, Макеевки и Горловки подают воду раз в три дня на два часа, рассказал в декабре прошлого года временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Для решения этой проблемы запустили строительство водоводов.