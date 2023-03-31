Общество 31 марта 2023, 09:31 Новый водовод между Ростовской областью и Донбассом начал забор воды Минобороны сообщило о запуске насосной станции между Ростовской областью и Донбассом Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Первая плавучая насосная станция нового водовода, соединившего Донбасс и Ростовскую область, заработала на реке Дон. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны.

«Первую из насосных станций запустили сегодня, забилось сердце водовода Донбасс — Северский Донец — Ростов-на-Дону. Это семь насосных станций и две нити по 200 километров каждая», — рассказал глава проекта военно-строительного комплекса Минобороны Алексей Леонов.

Реклама

По его словам, впереди строителей ждут гидравлические испытания, запуск системы очистки, поэтапное наполнение водой накопительных резервуаров, комплексная настройка оборудования и тестирование.

Проект уникален по срокам реализации и сложности, отметил представитель ведомства.

«Никогда еще не строили ничего подобного в столь сжатые сроки. Даже во время СССР уходило до пяти лет на создание такого водовода. Наша работа началась в декабре 2022 года, а уже сегодня запустили первую насосную станцию», — подчеркнул Леонов.

Ранее Минобороны сообщило, что на работы по строительству водовода привлекли свыше 2,6 тысячи военных специалистов.