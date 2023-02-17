Общество 17 февраля 2023, 10:54 Новый водовод из Кипучей Криницы в Донецк запустили после двухнедельной пусконаладки Премьер ДНР Хоценко: военные строители пустили воду на узел водовода в Донецк Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Жителям Донецка начнут перекачивать до семи тысяч кубометров воды дополнительно. Специалисты запустили новый водовод из Кипучей Криницы, рассказал в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Военные строители Министерства обороны России пустили воду на водозаборный узел, который будет снабжать Донецк», — рассказал он.

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Водовод из скважин у поселка Кипучая Криница до водозаборного узла «Южный» длиной более 35 километров достроили в начале февраля, оставалось провести пусконаладочные работы — промыть коммуникации и наполнить резервуары. По словам Виталия Хоценко, это сделали и теперь на начальном этапе в Донецк смогут перекачивать до пяти-семи тысяч кубометров воды дополнительно.

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Водовод позволит частично решить проблему водоснабжения — в декабре врио главы ДНР Денис Пушилин пожаловался президенту России Владимиру Путину, что жителям Донецка, Макеевки и Горловки подавали воду раз в три дня на два часа. Теперь строители Минобороны России возьмутся за прокладку труб и оборудования от водозабора «Шевченковский» в Докучаевском районе. Кроме того, почти три тысячи специалистов отправят на строительство крупного водовода из Ростовской области к каналу Северский Донец — Донбасс мощностью до 300 тысяч кубометров воды в сутки.