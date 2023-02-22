Общество 22 февраля 2023, 16:29 Новый водопровод появится городе Кириши Ленинградской области к концу года

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В Киришах (Ленинградская область) строят новый водопровод общей протяженностью 2,5 километра. Об этом сообщило Piter.TV со ссылкой на пресс-службу «Леноблводоканала».

Строительство проводится в рамках федеральной программы «Чистая вода». Планируется, что оно завершится уже к концу текущего года.

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В настоящее время ведутся подготовительные работы. По проекту, новый трубопровод проложат между насосной станцией и очистными сооружениями. Также планируют обустроить 16 колодцев.

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