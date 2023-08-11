11 августа 2023, 10:33
Новый виджет появился в московском онлайн-сервисе «Мои платежи»
Новый виджет «Документы и данные» добавили на московской платформе «Мои платежи»
Новый виджет «Документы и данные» добавили в сервис «Мои платежи» на портале mos.ru. Об этом рассказала пресс-служба столичной мэрии.
Теперь пользователи смогут находить счета по реквизитам документов, даже если они не указаны в их личном кабинете. Раньше сервис искал документы только на основе информации из заполненных полей в личном кабинете, таких как данные паспорта, СНИЛС, транспортных средств или недвижимости.
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Кроме того, с помощью нового виджета пользователи смогут добавить недостающую информацию о документах, используемых для поиска и оплаты счетов, прямо на странице сервиса «Мои платежи». Например, при оплате кружков и секций, аренды помещений и других счетов, выставленных по данным СНИЛС или паспорта. Система автоматически найдет начисления по указанным реквизитам после ввода соответствующих данных.
Новый виджет «Документы и данные» разместили в правой части главной страницы сервиса «Мои платежи». Он будет доступен только физическим лицам. Пользователи смогут выбрать интересующую категорию сведений во всплывающем окне.
Ранее сообщалось о том, что жители Подмосковья смогут узнать все сведения о строящихся домах на сайте Главгосстройнадзора.
ЖКХ
Москва 2023
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