В оцепленный поселок под Ростовом приехали БТР. Видео

Во вторник, 22 октября, в Ростовской области произошла перестрелка между мужчинами из двух семей. В результате пятеро человек погибли, еще двое находятся в реанимации. Правоохранительные органы оцепили поселок, а недавно туда приехали несколько БТР. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На кадрах видно, как к месту скопления полицеских машин — по словам очевидцев, именно там находится граница оцепленной территории — приехали несколько БТР. Сколько именно точно сказать нельзя, но на видео четко видно два бронированных транспортера.

Перестрелка произошла днем на хуторе Чернозубовка Орловского района. Две семьи местных жителей — Бациевы и Дакишвили — не поделили земельный участок. Конфликт начался около десяти лет назад, все это время между семьями длились бесконечные судебные тяжбы. Страсти накалились до предела после того, как Бациевы засеяли поле, которое Дакишвили считали своим.

Представители семей поссорились и договорились о «стрелке». По предварительным данным, на место встречи приехали от девяти до 14 мужчин, которые поддерживали ту или иную семью. По неподтвержденной информации стрельбу открыли Дакашвили. Они приехали на место встречи с оружем и с самого начала не были настроены на разговор.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». После перестрелки троим мужчинам удалось скрыться на автомобилях с места преступления. Правоохранительные органы объявили их в розыск.