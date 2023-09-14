Общество 14 сентября 2023, 12:45 Новый видеокурс для экспортеров разработали в Москве Сергунина: МЭЦ создал обучающий курс по экспорту для предпринимателей из Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Московский экспортный центр (МЭЦ) разработал видеокурс для предпринимателей на тему «Внешнеэкономическая деятельность и выход на зарубежные рынки». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Курс будет полезен компаниям из любой сферы, которые планируют расширять свой бизнес за счет партнерства с дружественными государствами. Эксперты МЭЦ расскажут о разработке стратегии экспорта, выборе региона, изучении целевой аудитории, адаптации продукта, проведении тестовых продаж и профильной государственной поддержке.

Реклама

Доступ к видеоматериалам предоставят после предварительной регистрации на сайте МЭЦ. Предприниматели смогут выбирать порядок просмотра материалов, создавая свою программу обучения.

Курс состоит из 15 модулей, включающих лекции, презентации, ссылки на полезные сайты, инструменты и литературу. Слушателей познакомят с особенностями работы на рынках Индии, стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и других регионов. Наталья Сергунина

Продолжительность видеокурса составит более 14 академических часов. После его прохождения участники приобретут практические навыки и знания об эффективном управлении внешнеэкономической деятельностью. Курс разработали в рамках образовательного проекта МЭЦ под названием «Московская школа экспортера» (МШЭ).

С 2018 года вебинары, тренинги, лекции, конференции, панельные сессии и мастер-классы МШЭ посетили более 27 тысяч предпринимателей.

Ранее сообщалось о том, что конференция о перспективах развития предпринимательства пройдет в Подмосковье 27 сентября.