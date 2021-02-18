Новый вид телефонного мошенничества появился в ЯНАО

На Ямале мошенники придумали новую схему телефонного обмана. Подробностями поделилось ИА Ura.ru.

«Зафиксированы случаи обращения телефонных мошенников к участникам закупок от лица сотрудников департамента государственного заказа с предложением за вознаграждение обеспечить победу на торгах», — рассказали в окружном ведомстве.

По данным информагентства, жертвой мошенничества стал предприниматель из Новосибирска, который принимал участие в закупке медицинских халатов. С бизнесменом связался неизвестный и выдал себя за представителя торгов. Он предложил ему обеспечить победу за 190 тысяч рублей, но после перевода денег оказалось, что это обман. Проводится проверка.