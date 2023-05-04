Общество 04 мая 2023, 23:03 Новый вид рыб из Китая, уничтожающий комаров, нашли в Ростовской области

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В Ростовской области обнаружили новый вид рыб из Китая, они способны уничтожать комаров. Об этом сообщил сайт kp.ru со сслыкой на местные СМИ.

Как рассказали в министерстве образования и науки России, рыбы, скорее всего, сначала переместились в северо-западную часть Китая, а оттуда — в Казахстан.

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Средняя длина особи — около пяти сантиметров. Несмотря на то, что ее активно используют для борьбы с комарами, хозяйственной пользы от нее нет.

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