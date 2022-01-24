Новый вид помощи малоимущим семьям предложили в Минпромторге

Минпромторг предложил стимулировать спрос на отечественную продукцию с помощью адресной помощи малообеспеченным россиянам. В частности, люди смогут тратить полученные от государства средства только российскую детскую продукцию.

Минпромторг готов обсудить проект с кабмином, сообщила газета «Известия». В пример глава ведомства Денис Мантуров привел «Пушкинскую карту» для школьников и студентов. Ее ввели в России в прошлом году.

Людям необходимо 10 тысяч рублей в месяц на такую продукцию, уверены в Ассоциации производителей индустрии детских товаров (АИДТ). Семьи с детьми, как обратили внимание эксперты, являются самой уязвимой категорией. По их словам, для них актуальной будет любая помощь.

Образование, здравоохранение, дорожное строительство и социальная защита — это основные сферы расходов бюджета Московской области на 2022 год. На эти цели направят около 70% всех собранных средств. Об этом в декабре 2021 года «360» рассказали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и председатель комитета по социальной политике и здравоохранению регионального парламента Андрей Голубев.