Новый вид мошенничества по телефону появился в России

Новый вид мошенничества набирает обороты в России. Злоумышленники используют социальную инженерию и технологии подделки голоса. В число новшеств вошли звонки якобы из правоохранительных органов.

Об этом сообщила газета «Известия». Начальника отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд со ссылкой на данные в МВД по Норильску рассказал, что злоумышленник, представляясь сотрудником службы безопасности банка, говорит абоненту, что сотрудничает с полицией, и предупреждает о звонке из органов в ближайшее время.

После этого действительно происходит вызов, но с подменного номера (он определяется как настоящий). Дальше все происходит по старой схеме: звонящие пытаются узнать данные карты, CVV и коды из SMS.

Также среди новых приемов — использование технологии deepfake, которая сымитирует голос знакомого. С ее помощью злоумышленник может позвонить и попросить оплатить счет под видом друга или коллеги. Такую технологию раньше считали чем-то из области научной фантастики, но сейчас она стала работоспособной и при этом дешевеет, говорят эксперты.

Специалисты ожидают в 2021 году роста числа преступлений с использованием социальной инженерии до 30%. Кроме того, распространение получат и фейковые рассылки о штрафах, госкомпенсациях, вакцинах. Также эксперты предполагают попытки обмана граждан с появлением цифрового рубля.

Телефонные и онлайн-мошенники за 2020 год заработали около 150 миллиардов рублей. Из них 66 миллиардов — это доходы псевдобанковских сотрудников. Такие цифры выдали аналитики BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ. Один из экспертов отметил, что заработки мошенников стали просто «космическими» по сравнению даже с прибылью банков. ВТБ по итогам 2020 года планирует заработать 70-75 миллиардов рублей.