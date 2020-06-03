Новый вид опасных клещей нашли в Сибири

Российские ученые обнаружили новых опасных клещей в Сибири. Это гибрид двух известных ранее видов — таежного клеща и клеща Павловского. Он может выжить в различных условиях и переносит множество опасных заболеваний.

Об этом сообщило РИА «Новости». Ученые считают, что новый вид появился из-за того, что таежный клещ и клещ Павловского существовали на одной территории. Вероятнее всего, они появились в Приморском Крае или в Новосибирской области.

Таежные клещи — постоянные обитатели этих мест, в то время как клещ Павловского мог попасть в Сибирь с птицами. Они отметили, что в1960-е и 1970-е Академгородок и прилегающие к нему территории обрабатывали от клещей. Это могло стать возможной причиной появления нового вида, считает заведующая лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины РАН Нина Тикунова.

Может быть, тогда таежного клеща вывели и, пока эта ниша была пуста, появились клещи Павловского. Затем через какое-то время таежного клеща стало столько же, сколько до обработки, и произошло скрещивание Нина Тикунова

Она отметила, что таежные клещи нуждаются в большом количестве крови для выживания и размножения. Поэтому обычно они присасываются к крупным животным, которые не обитают в непосредственной близости от людей — лосям, медведям или оленям. Клещ Павловского, наоборот, приспособлен к обитанию возле человека. Самки этого вида питаются кровью мелких млекопитающих ежей, птиц или бурундуков, которые обитают в лесопарковых зонах.

Новый гибрид этих двух видов способен выживать в условиях, которые пригодны как для таежных клещей, так и для клещей Павловского. При этом он переносит все болезни своих «родителей» — вирус клещевого энцефалита, боррелии, риккетсии, эрлихии, аноплазмы и бабезии, которые поражают собак.

Ученые подчеркнули, что новый вид, как и остальные клещи, наиболее активен в мае–июне. В это время лучше всего воздержаться от прогулок по лесу.