Новый вид мошенничества с авиабилетами в интернете появился в РФ

В России набирают популярность новые схемы мошенничества с билетами. Как рассказали «Известиям» в Aviasales, это связано с массовыми отменами и переносом авиарейсов.

По данным специалистов, преступники создают сайты, где просят ввести данные банковских карт пассажиров — якобы это требуется для возрата средств за отмененные рейсы. Это могут быть клоны официальных сайтов банков, известен случай копирования сервиса бесплатных объявлений. Однако самым популярным способом обмана по-прежнему остается создание сайтов-двойников известных брендов авиакомпаний.

В то же время эксперты отмечают общее снижение количества жалоб на мошеннические сайты продаж авиабилетов. В мае текущего этот объем упал на 62% по сравнению с тем же временем годом ранее.

Снижение в годовом выражении объясняется тем, что мошенники с продажи авиабилетов переориентировались на другие сферы. Например, весной был замечен серьезный рост цен на офисную бумагу и уже в апреле появилось множество фишинговых ресурсов под продажу офисной бумаги.

В Aviasales советуют с осторожностью посещать ресурсы, предлагающие слишком большие скидки, не пытаться купить билеты «неофициально» с помощью сотрудников, представляющихся тревел-агентами или работниками авиакомпаний. Также при покупке билетов на новом сайте или в приложении нужно почитать отзывы о нем в интернете.