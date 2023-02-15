Общество 15 февраля 2023, 09:08 Новый вид льготной ипотеки под 5% предложили запустить в России Комитет Госдумы предложил ввести всеобщую льготную ипотеку под 5% РИА «Новости»

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В России предложили запустить льготную ипотеку по ставке 5% без использования бюджетных средств. Причем программу хотят сделать доступной для всех категорий жителей, сообщили «Известия».

Автором инициативы стал комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Обращение уже направили в Минстрой, Банк России и кабмин.

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Председатель комитета Александр Аксененко напомнил, что на сегодня в стране действует программа льготной ипотеки на новостройки под 8%. Ее продлили до середины 2024 года. Что будет дальше — неизвестно. Нужны другие решения, которые могли быть стать драйверами для рынка недвижимости.

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В комитете считают, что в рамках новой программы ЦБ РФ будет выдавать кредиты под залог ранее выданных ипотечных портфелей под 2% годовых. Наценка финансовых организаций составит около 2–3%. То есть для потребителя конечная ставка будет не выше 5%.

При этом в регуляторе указали на то, что льготные программы кредитования не должны быть всеобщими, а именно адресными. Представители ЦБ пояснили, что большой объем льготных кредитов широким категориям россиян вызовет необходимость поддержания более высокой ключевой процентной ставки.

«В любом случае субсидирование процентной ставки, как и прочие формы субсидий, лежит в плоскости бюджетной политики, — подчеркнули в пресс-службе.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Натальи Ващелюк, главный риск инициативы заключается в формировании пузыря на рынке недвижимости. В связи с этим нужно внимательно отслеживать риски, а если меры создают угрозу устойчивости экономики — отказываться от них.