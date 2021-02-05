Новый вид кредитов предложили ввести в России

В России предложили ввести кредит на судебные расходы. Законопроект изучают в Совете Федерации.

Заем смогут получить люди, которые не могут оплатить услуги адвоката. Об этом сообщили в «Российской газете» со ссылкой на члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олега Цепкина.

«Суть идеи в том, что некие структуры — банки, страховые организации, любые другие, имеющие деньги, — смогут финансировать судебные процессы для граждан и организаций», — сказал он.

Если истец выиграет в суде, то он будет обязан выплатить кредитору оговоренное вознаграждение. Такая мера может помочь улучшить качество рассмотрения судебных процессов, а также повысить уровень юридических услуг в стране.

За время пандемии россияне стали меньше брать кредиты, но увеличилось количество людей с ипотекой и число повторных заемщиков у микрофинансовых организаций, сообщило агентство Nation News.

Ранее президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин рассказал, что банки могут отказать в выдаче ипотеки, если человек работает не по своей специальности. Об этом сообщило агентство Ura.ru. По словам эксперта, важно понять, насколько человек востребован на рынке труда, насколько устойчива его занятость, есть ли дальнейшие перспективы и рост по его специальности.