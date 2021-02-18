Новый вид ипотеки испытают в России

Банк России в этом году начнет эксперимент по «зеленой» ипотеке. Это выдача льготных кредитов на жилье с высоким уровнем энергетической эффективности. Пока у этой концепции нет четких правил нигде в мире.

«В этом году у нас эксперимент по „зеленой“ ипотеке, то есть создание таксономии, определение, что такое „зеленый“ дом, „зеленая“ квартира и „зеленая“ ипотека. Кроме „зеленых“ и социальных облигаций еще возникают вот эти два явления», — приводит «Интерфакс» слова заместителя председателя регулятора Сергея Швецова.

Один из руководителей ЦБ пояснил, что «зеленая» ипотека должна простимулировать людей покупать жилье с высоким уровнем энергоэффективности. Для этого планируют выдавать кредиты с пониженной процентной ставкой.

По планам «зеленую» ипотеку будут выдавать еще тем людям, которые решили купить и переоборудовать старое здание, чтобы повысить уровень сбережения энергии. Пока такой вид жилищных кредитов не распространен в мире. Сейчас его концепция только обретает форму.