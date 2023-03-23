Общество 23 марта 2023, 14:57 Новый вид гигантского ядовитого паука нашли в Австралии

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В Центральном Квинсленде в Австралии ученые обнаружили новый вид гигантского ядовитого паука. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на телеканал ABC.

Членистоногие получили название Euoplos dignitas, ученые не исключают, что это исчезающий вид. Особи достигают в длину до 20 сантиметров и покрыты густым волосяным покровом. Укусы паука очень болезненны для человека и могут вызывать отек.

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Членистоногие живут в лесах и строят норы под землей.

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