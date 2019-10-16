  • Новый вид фальшивых купюр появился в России

    16 октября 2019, 15:30

    Дарья Бунякова

    Мошенники научились обманывать банкоматы новым способом. Они используют фальшивые купюры, которые машины принимают за настоящие и зачисляют на счет. Об этом в программе «Эфир» рассказала представитель Генпрокуратуры Елена Малык.

    Житель Ленобласти продал мотороллер за бумажки из «банка приколов»

    Подробнее

    По ее словам, чтобы завладеть деньгами, злоумышленники наклеивают на фальшивые деньги некие специальные ленты. Банкомат принимает такие купюры как настоящие и зачисляет сумму на банковский счет. Затем мошенники получают в другом аппарате уже настоящие деньги.

    Малык отметила, что заметить подобное преступление можно только во время пересчета, который делают по мере того, как заканчиваются средства в банкомате.

    Всего за первое полугодие злоумышленники нанесли ущерб банковской сфере на сумму более 154 миллиардов рублей. Этот показатель превысил статистику 2018 года.

    Как сообщали в Центробанке, количество фальшивых денег сократилось в России на 15% за прошедший год. При этом больше всего подделок среди купюр с крупным номиналом.