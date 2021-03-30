Новый веломаршрут появится в Петербурге в этом году

Центр управления парковками Петербурга рассказал, что в этом году в городе откроется новый веломаршрут. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Уточняется, что его участки будут открывать постепенно. Очередность будет такая: улица Коллонтай — улица Антонова-Овсеенко, улица Антонова-Овсеенко — улица Дыбенко, улица Дыбенко — проспект Большевиков, 33, проспект Большевиков, 33 — улица Тельмана, улица Тельмана — улица Народная, улица Дыбенко. Сейчас в городе обустроено 35 велосипедных маршрутов общей протяженностью 126,5 километра.