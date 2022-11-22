Общество 22 ноября 2022, 15:52 Новый Уренгой вошел в список городов-претендентов на звание «Молодежной столицы России»

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Новый Уренгой стал участником голосования за выбор «Молодежной столицы России». Сейчас он входит в топ-7 претендентов, сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Пресс-служба городской администрации уточнила, что голосование пройдет с 23 ноября по 10 декабря на сайте российского Федерального агентства по делам молодежи. Город-победитель получит звание на год.

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После этого там проведут мероприятия «Росмолодежи». Кроме того, город получит поддержку в рамках программы «Регион для молодых».

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Другими претендентами на звание стали Нижний Новгород, Тула, Владивосток, Калининград, Мурманск и Красноярск.