Общество 30 июня 2023, 14:53 Новый уличный вольер для карликового бегемота построили в Московском зоопарке В Московском зоопарке открыли новый уличный вольер для карликового бегемота Ксюши Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

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Новый просторный уличный вольер с бассейном и навесом от солнца открыли для карликового бегемота Ксюши в Московском зоопарке, рассказала его генеральный директор Светлана Акулова.

Летний вольер площадью 240 квадратных метров построили на новой территории в экспозиции «Животные Африки». На его строительство ушло несколько месяцев. Теперь у Ксюши появилась свое пространство под открытым небом с бассейном и зеленой полянкой для выгула.

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Внутри вольера расположили бетонную площадку для кормления, на которой разместили крепления для веток — любимых лакомств бегемотихи.

Крепкие ограждения создадут безопасную среду для животного, позволяя посетителям наблюдать за первым карликовым бегемотом в истории Московского зоопарка.

Выходить на улицу Ксюша будет только в жаркую погоду, когда столбик термометра поднимется выше 20 градусов.

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