30 июня 2023, 14:53
Новый уличный вольер для карликового бегемота построили в Московском зоопарке
В Московском зоопарке открыли новый уличный вольер для карликового бегемота Ксюши
Новый просторный уличный вольер с бассейном и навесом от солнца открыли для карликового бегемота Ксюши в Московском зоопарке, рассказала его генеральный директор Светлана Акулова.
Летний вольер площадью 240 квадратных метров построили на новой территории в экспозиции «Животные Африки». На его строительство ушло несколько месяцев. Теперь у Ксюши появилась свое пространство под открытым небом с бассейном и зеленой полянкой для выгула.
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Внутри вольера расположили бетонную площадку для кормления, на которой разместили крепления для веток — любимых лакомств бегемотихи.
Крепкие ограждения создадут безопасную среду для животного, позволяя посетителям наблюдать за первым карликовым бегемотом в истории Московского зоопарка.
Выходить на улицу Ксюша будет только в жаркую погоду, когда столбик термометра поднимется выше 20 градусов.
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Зоопарки
Москва 2023
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