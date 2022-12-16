Общество 16 декабря 2022, 14:05 Новый учебный кампус планируют построить в Новосибирском государственном университете в 2024 году

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Открытие кампуса Новосибирского государственного университета запланировано на 2024 год, в ближайшее время начнутся строительные работы. Об этом сообщил «Царьград».

В новом кампусе появится корпус с поточными аудиториями и вместительная библиотека с несколькими читальными залами.

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Также в НГУ впервые появится научно-исследовательский центр в области генетики и биологии. В нем смогут заниматься порядка 180 ученых.

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