16 декабря 2022, 14:05
Новый учебный кампус планируют построить в Новосибирском государственном университете в 2024 году
Открытие кампуса Новосибирского государственного университета запланировано на 2024 год, в ближайшее время начнутся строительные работы. Об этом сообщил «Царьград».
В новом кампусе появится корпус с поточными аудиториями и вместительная библиотека с несколькими читальными залами.
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Также в НГУ впервые появится научно-исследовательский центр в области генетики и биологии. В нем смогут заниматься порядка 180 ученых.
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