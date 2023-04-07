Общество 07 апреля 2023, 12:35 Новый турмаршрут длиной более тысячи километров пройдет по хребту Уральских гор

Читать 360tv в

Новая туристская тропа длиной более тысячи километров пройдет через Уральские горы и национальный парк «Таганай» в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Новая тропа свяжет между собой сразу четыре региона России - Свердловскую и Челябинскую области, Пермский край и Башкортостан. Турмаршрут пройдет с юга на север по хребту Уральских гор.

Реклама

Отмечается, что сроки создания новой тропы на сегодняшний день не называются.