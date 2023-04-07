07 апреля 2023, 12:35
Новый турмаршрут длиной более тысячи километров пройдет по хребту Уральских гор
Новая туристская тропа длиной более тысячи километров пройдет через Уральские горы и национальный парк «Таганай» в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу нацпарка.
Новая тропа свяжет между собой сразу четыре региона России - Свердловскую и Челябинскую области, Пермский край и Башкортостан. Турмаршрут пройдет с юга на север по хребту Уральских гор.
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Отмечается, что сроки создания новой тропы на сегодняшний день не называются.
Туризм
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