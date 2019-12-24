Новый туристический кластер может появиться в западном Крыму

По данным информагентства, программа ФПЦ была обновлена этим летом. По словам Никитченко, корректировка расширила диапазон и логику программы. Во-первых, акцент был сделан на развитии муниципальной инфраструктуры.

«Во-вторых, было предусмотрено финансирование разработки технико-экономических обоснований для принципиально новых инфраструктурных и комплексных мероприятий с прицелом на стратегическое развитие всего региона на уровне мировых практик: создание инфраструктуры круизных перевозок и яхтенного туризма всего полуострова, создания в Западном Крыму нового туристического кластера с нуля», — цитирует чиновника РИА ФАН.

Отмечается, что никаких подробностей о новом туристическом кластере в Крыму пока неизвестно.