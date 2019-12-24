Новый туристический кластер может появиться в западном Крыму
Руководитель Дирекции по управлению ФЦП Минэкономразвития РФ Андрей Никитченко рассказал РИА «Новостям», что обновленная Федеральная целевая программа включает создание нового туристического кластера на западе Крыма.
По данным информагентства, программа ФПЦ была обновлена этим летом. По словам Никитченко, корректировка расширила диапазон и логику программы. Во-первых, акцент был сделан на развитии муниципальной инфраструктуры.
«Во-вторых, было предусмотрено финансирование разработки технико-экономических обоснований для принципиально новых инфраструктурных и комплексных мероприятий с прицелом на стратегическое развитие всего региона на уровне мировых практик: создание инфраструктуры круизных перевозок и яхтенного туризма всего полуострова, создания в Западном Крыму нового туристического кластера с нуля», — цитирует чиновника РИА ФАН.
Отмечается, что никаких подробностей о новом туристическом кластере в Крыму пока неизвестно.