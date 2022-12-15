15 декабря 2022, 17:15
Новый ТРЦ появится у метро «Парнас» в Петербурге
Торгово-развлекательный центр «Экопарк» построят напротив станции метро «Парнас» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.
Там откроются гастрономический парк, супермаркет, физкультурно-оздоровительный комплекс и магазины. Площадь ТЦ займет около 24 тысяч квадратных метров, на его строительство выделят около двух миллиардов рублей.
Реклама
«Этот проект будет вторым в сети районных ТРЦ „Экопарк“, которые планируем развивать в районах активного нового строительства», — рассказала генеральный директор компании Steit Мария Парфененко.
Реклама
Санкт-Петербург
Реклама
Реклама