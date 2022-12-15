Общество 15 декабря 2022, 17:15 Новый ТРЦ появится у метро «Парнас» в Петербурге

Читать 360tv в

Торгово-развлекательный центр «Экопарк» построят напротив станции метро «Парнас» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

Там откроются гастрономический парк, супермаркет, физкультурно-оздоровительный комплекс и магазины. Площадь ТЦ займет около 24 тысяч квадратных метров, на его строительство выделят около двух миллиардов рублей.

Реклама

«Этот проект будет вторым в сети районных ТРЦ „Экопарк“, которые планируем развивать в районах активного нового строительства», — рассказала генеральный директор компании Steit Мария Парфененко.

Реклама