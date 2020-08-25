Новый тренд при покупке недвижимости

Главный покупательский тренд на рынке недвижимости летом 2020 года — собственный парк в жилом комплексе. Такими результатами исследования поделились аналитики компании АО «Главстрой».

Не только инфраструктура, но еще и прекрасный вид из окна — требования к недвижимости в нынешнем году изменились. Проекты с расширенной концепцией озеленения и благоустройства, конечно, пользовались спросом и ранее, но после длительного периода самоизоляции парковая инфраструктура рядом с домом стала еще более востребованной.

Главным трендом при выборе жилья можно назвать наличие парка в жилом квартале. Также треть покупателей проектов бизнес-класса считает парк или набережную обязательным элементом инфраструктуры будущего дома. Большим спросом также пользуются панорамные окна и террасы с видом на зеленый ландшафт и водоемы. В списке критериев при выборе квартиры также есть обособленные зоны для прогулок и занятия спортом, шаговая доступность парка или набережной, Кроме того, по словам экспертов, такие жилые проекты имеют высокую инвестиционную привлекательность. Цена на подобную недвижимость может вырасти с момента начала строительства на 60-70%.

Опросы клиентов компании показали, что ранее наличие собственного парка внутри жилых кварталов не было существенным критерием при выборе — им интересовалось лишь порядка 50% покупателей. После периода самоизоляции более 70% опрошенных считают собственный парк весомым стимулом для покупки, а треть опрошенных считают парк обязательным элементом инфраструктуры их будущего дома.

Парк ЖК Balance входит в топ самых масштабных парковых проектов. Парковый комплекс площадью 5,7 га — объединяющий элемент концепции жилого квартала, которая представляет собой единую сбалансированную среду с жилой, образовательной, коммерческой, рекреационной и общественной функциями. При этом площадь парка составляет более 20% от общей территории квартала. «Главстрой» строит парк в рамках социокультурной программы парков компании.

Структура парка оснащена сетью дорожек и тропинок. Все они соединяют объекты жилого комплекса, формируют множество маршрутов и зон для отдыха и занятия спортом. На главной аллее парка появится фонтанная площадь, которая может быть использована для проведения различных мероприятий и концертов. Главный элемент концепции паркового пространства ЖК Balance — озеленение и всесезонная декоративность. Часть парка является охраняемым природным комплексом.

Чтобы сделать территорию парка уютной, разнообразить и украсить рельеф, предусмотрено создание зеленых холмов с применением особого вида ландшафтной архитектуры — геопластики. Еще одним арт-объектом в парке станут старинные железнодорожные рельсы, которые олицетворяют дух места и исторический контекст территории.

Для премиум-класса паковые зоны, интегрированные в структуру жилых кварталов, также являются востребованным элементом. Так, в жилом квартале «Береговой» на Москве-реке будет реализована социокультурная концепция парка. На стадии проектирования было предусмотрено создание микрогорода — самостоятельного городского кластера с полноценной инфраструктурой, парком и набережной.

Источник фото: телеканал «360»

Особый акцент здесь — на активных первых этажах и общественных пространствах на набережной. Идея парка в «Береговом» основана на принципах природного урбанизма. В основе концепции — ландшафтные зоны, которые образуют увлекательные зеленые лабиринты, небольшие сады и даже тактильные экотропы, ведущие прямо к набережной Москвы-реки. Украсят парк изогнутые скамейки из экологического материала, детская и спортивная площадки, уютная беседка с навесом от непогоды и камерный амфитеатр для уличных мероприятий. А еще на территории всего ЖК «Береговой» создадут целую экосистему с 3,5 тысячами деревьев и 26 тысячами квадратных метров газона.